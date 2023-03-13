Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик з'явилася в кадрі у сміливому вбранні, яке захопило користувачів мережі.

Українська телеведуча та актриса Лілія Ребрик вирушила на роботу з самого ранку, адже має важливу місію – ранкові ефіри на каналі "ДІМ". На знімальному майданчику є все для того, щоб блищати у кадрі та радувати шанувальників щоденною зміною образів. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм, знаменитість опублікувала відео зі знімального майданчика, де постала у спокусливому вбранні.

Теледіва Лілія Ребрик з'явилася у кадрі у сміливому вбранні. Сукня під горло з одним рукавом благородного кавового відтінку наголосила на формі зірки. Ефектна особливість образу – блискучий тонкий поясок з металевою пряжкою та асиметричний виріз у районі плеча. Діловий образ довершують тілесні лакові човники на підборах.

"І нехай цей тиждень точно буде безтривожним!" - підписала відео Лілія Ребрик.

На відео знаменитість зняла момент, коли спускається сходами, а після цього йде немов подіумом, повертаючись до камери.

Підписники Лілії схвалили її образ і завалили компліментами: “Як завжди чарівна!”, “Ви дуже позитивна людина! Захоплююсь вами. Будьте здорові та счасливі", "Ліля, ви така розкішна жінка, красуня", "Така жіночна та мила".

Нагадаємо, Лілія Ребрик взялася за зброю і вразила своїми навичками.

Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик ефектно з'явилася на публіці разом зі своїм чоловіком.

Також Politeka писала, що Лілія Ребрик поділилася елементарним рецептом смачних домашніх булочок.