Ведучий Анатолій Анатоліч також упевнений, що перемога обов'язково буде за нами, залишилося лише боротися та тримати лад.

16 березня 2022 року російські льотчики скинули авіабомбу на Драмтеатр у Маріуполі, незважаючи на напис "Діти", який нанесли на асфальті біля входу. Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч згадав про цей злочин росіян та вшанував пам'ять усіх загиблих. Посаду на цю тему він написав на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм.

Знаменитий українець нагадав, що у Маріупольському драмтеатрі переховувалися громадяни міста: діти та дорослі.

"Росіяни прийшли рятувати російськомовних. Можливо, тому люди написали "ДЕТИ" на площі перед будівлею. Це не зупинило російський літак-бомбардувальник. А може навіть привернула увагу. Ця будівля стала одним із символів справжнього обличчя варварів для всього світу", - наголосив Анатолій Анатоліч.

Ведучий також упевнений, що перемога обов'язково буде за нами, залишилося лише боротися та тримати стрій.

"Ми знаємо, що перемога за нами. Ми зустрінемося на сцені Маріупольського драмтеатру. Усі, хто втратив своїх близьких, так само колись зустрінуть їх на іншій сцені, вже на небесах. Але нехай це буде пізніше. Тримаємо стрій і не здаємося", - додав Анатолій Анатоліч.

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