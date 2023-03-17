Ведущий Анатолий Анатолич также уверен, что победа обязательно будет за нами, осталось лишь бороться и держать строй.

16 марта 2022 года российские летчики сбросили авиабомбу на Драмтеатр в Мариуполе, несмотря на надпись "Дети", которую нанесли на асфальте возле входа. Телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич вспоминил об этом преступлении россиян и почтил память всех погибших. Пост на эту тему он написал на своей странице в соцсети Инстаграм.

Знаменитый украинец напомнил, что в Мариупольском драмтеатре скрывались гражданские жители города: дети и взрослые.

"Россияне пришли спасать русскоязычных. Возможно, поэтому люди написали "ДЕТИ" на площади перед зданием. Это не остановило российский самолет-бомбардировщик. А может даже привлекло внимание. Это здание стало одним из символов подлинного лица - варвары для всего мира", - подчеркнул Анатолий Анатолич.

Ведущий также уверен, что победа обязательно будет за нами, осталось лишь бороться и держать строй.

"Мы знаем, что победа за нами. Мы встретимся на сцене Мариупольского драмтеатра. Все потерявшие своих близких так же когда-нибудь встретят их на другой сцене, уже на небесах. Но пусть это будет позже. Держим строй и не здаемся", - добавил Анатолий Анатолич.

Напомним, что Анатолич поделился неприятной историей о поведении украинцев.

Как сообщала Politeka, Анатолич растрогал кадром с дочками и домашним любимцем.

Также Politeka писала, что Анатолич указал на показательную деталь с либералами рф во время скандального "Оскара".