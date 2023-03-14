Фільм про російського політика і так званого опозиціонера Олексія Навального - "Навальний" - отримав премію "Оскар" у категорії "Кращий документальний фільм". Більшість українців відреагували на це негативно. Обурення українців підтримав телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, який поділився своїми думками в Інстаграм-Сторіз.

Зокрема, Анатолій Анатоліч зазначив, що церемонія "Оскара" цього року пронизана російською пропагандою. При цьому він радий, що Брендан Фрейзер отримав "Оскар" за свою роль у фільмі "Кіт", адже актор справді виклався у цій стрічці.

"Те, що "Навальний" отримав нагороду - це просто треш. Тобто вони самі кажуть, що "Оскар" поза політикою і не дозволяють Володимиру Зеленському виступити. А потім нагороду отримує фільм про боротьбу російських лібералів із путіним. Ну це просто фантастика. А те, що дружина Навального взагалі нічого не сказала про Україну, теж дуже показово", - висловився телеведучий.

Анатолій Анатоліч також наголосив, що так звані добрі російські ліберали постійно пишаються тим, як Навальний сів у в'язницю за свої ідеали. Але забувають про те, скільки українців було посаджено у в'язницю, схоплені на окупованих територіях.

"Якщо у вас є можливість заявити про свою позицію на весь світ, то говоріть не тільки про бідненького Навального, нагадайте про тисячі українських полонених у ваших в'язницях. Ви ж там нібито кричите за мир. Чи може ні, ліберали"", - зазначив ведучий.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.