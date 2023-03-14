Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував кумедне фото, на якому показав дочок, що підросли, і ще одного члена сім'ї.

Як видно, на новій фотографії знято доньки Анатолича Аліса і Лоліта, а посередині них видно чарівного домашнього улюбленця - породистого собаку досить великих розмірів. Судячи з фото, дівчатка вийшли на прогулянку з псом, одягнувшись у теплі куртки та шапки.

У підписі до публікації Анатолич поставив шанувальникам питання: "Як ви думаєте, чи може собака бути повноцінним членом сім'ї? Чи все-таки собака є собака, а сім'я – це люди?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:

"Звичайно, повноцінний член сім'ї".

"Абсолютно рівноцінний член сім'ї і собака, і кіт! Їх люблять, за них переживають за хвороб і страждають при втраті".

"І кіт, і собака – це повноцінні члени сім'ї!"

"Це повноцінний член сім'ї!"

"Собака - це повноцінний член сім'ї! Я не розумію, як це може бути інакше?".

"Звичайно, собака – член сім'ї".

"Будь-який улюбленець, якого ви дали притулок, це повноправний член сім'ї!".

"Собака у сім'ї – це основний член цієї сім'ї. Вона об'єднує родину".

"Собачка - це ще одна дитина в сім'ї".

"Собаки – це найкраще, що сталося людству у процесі еволюції".

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