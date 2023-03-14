Популярна український телеведучий, інтерв'юер та блогер Анатолій Анатолич, який відзначився особливою ворожістю до українських зірок-зрадників, часто ділиться з шанувальниками у Instagram новинами та подробицями свого життя. Так, цього разу шоумен опублікував кумедне фото, на якому показав дочок, що підросли, і ще одного члена сім'ї.
Як видно, на новій фотографії знято доньки Анатолича Аліса і Лоліта, а посередині них видно чарівного домашнього улюбленця - породистого собаку досить великих розмірів. Судячи з фото, дівчатка вийшли на прогулянку з псом, одягнувшись у теплі куртки та шапки.
У підписі до публікації Анатолич поставив шанувальникам питання: "Як ви думаєте, чи може собака бути повноцінним членом сім'ї? Чи все-таки собака є собака, а сім'я – це люди?" Шанувальники не пройшли повз і відразу почали коментувати нову публікацію телезірки:
"Звичайно, повноцінний член сім'ї".
"Абсолютно рівноцінний член сім'ї і собака, і кіт! Їх люблять, за них переживають за хвороб і страждають при втраті".
"І кіт, і собака – це повноцінні члени сім'ї!"
"Це повноцінний член сім'ї!"
"Собака - це повноцінний член сім'ї! Я не розумію, як це може бути інакше?".
"Звичайно, собака – член сім'ї".
"Будь-який улюбленець, якого ви дали притулок, це повноправний член сім'ї!".
"Собака у сім'ї – це основний член цієї сім'ї. Вона об'єднує родину".
"Собачка - це ще одна дитина в сім'ї".
"Собаки – це найкраще, що сталося людству у процесі еволюції".
Валерій Залужний розповів українцям про трагедію: "Вічна пам’ять…"
"Вагнерівці" прориваються до центру Бахмута: штурмують одразу з трьох флангів
Є загиблі, з-під завалів дістають поранених: росіяни вдарили по житлових будинках
Потужний ураган насувається на Україну, погода зіпсується ще більше: де буде найгірше
Віталій Кім заінтригував новою фотографією українців: "Наша мрія, щоб ваш задум вибухнув!"
Нагадаємо, "Ціню кожну мить": "Холостяк" Добринін після розставання з Квітковою показав, як проводить час з сином.
Як повідомляла Politeka, "Така ніжна та красива": Денисенко з "Кріпосної" захопила новим образом і запросила на вечір поезії.
Також Politeka писала, що "Пора для гумору": "Дизель шоу" запросили українців на святковий концерт на честь своєї річниці.