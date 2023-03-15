Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, який нещодавно перевіз своїх дітей та дружину назад в Україну, поділився неприємною історією. З ним сталося те, що нагадало, як українці виявляють свої найгірші якості характеру. Своїми висновками та історією телеведучий поділився на сторінці в Інстаграм-Сторіз .
Зокрема телеведучий поділився, що три тижні був за кордоном і там йому доводилося сидіти за кермом авто. Тепер, коли він повернувся до України, то помітив, наскільки багато серед українських водіїв виявилося "биківства".
"За цей час я відвик від биківства на дорогах. Ось я вже за кермом у Києві два тижні і я просто дивуюся нашим людям. супермаркетів, як вони тобі ззаду блимають, щоб ти їх пропустив, хоча ти їдеш за правилами. Ось у багатьох українців, коли сідають за кермо, у них усередині щось прокидається таке мерзенне. І це дуже сумно", - поділився Анатолій Анатоліч.
Рф відкрила "скриньку Пандори" після збиття американського дрону над Чорним морем: до чого може призвести інцидент
"Це хороший знак": на полі бою помітили важливі зміни
Одеситка в черзі за гуманітаркою вчепилася зубами в чоловіка: "відгризла шматок..."
Надважливе стратегічне значення: Залужний розповів про ключовий населений пункт для оборони всього фронту
Максу було всього 23, а Яні - 29: нова страшна звістка сколихнула Україну
Також Анатолій Анатоліч зазначив, що зауважив, як інші водії ставляться до водіїв на недорогих чи старих авто. Зокрема, до них ставляться як до порожнього місця і часто не пропускають на дорозі.
Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.
Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.
Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.