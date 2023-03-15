Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч повернувся до України після трьох тижнів за кордоном та помітив один неприємний нюанс.

Телеведучий та шоумен Анатолій Анатоліч, який нещодавно перевіз своїх дітей та дружину назад в Україну, поділився неприємною історією. З ним сталося те, що нагадало, як українці виявляють свої найгірші якості характеру. Своїми висновками та історією телеведучий поділився на сторінці в Інстаграм-Сторіз .

Зокрема телеведучий поділився, що три тижні був за кордоном і там йому доводилося сидіти за кермом авто. Тепер, коли він повернувся до України, то помітив, наскільки багато серед українських водіїв виявилося "биківства".

"За цей час я відвик від биківства на дорогах. Ось я вже за кермом у Києві два тижні і я просто дивуюся нашим людям. супермаркетів, як вони тобі ззаду блимають, щоб ти їх пропустив, хоча ти їдеш за правилами. Ось у багатьох українців, коли сідають за кермо, у них усередині щось прокидається таке мерзенне. І це дуже сумно", - поділився Анатолій Анатоліч.

Також Анатолій Анатоліч зазначив, що зауважив, як інші водії ставляться до водіїв на недорогих чи старих авто. Зокрема, до них ставляться як до порожнього місця і часто не пропускають на дорозі.

Нагадаємо, що Анатоліч не стримавшись, розніс російський шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, Анатоліч заступився за свою знамениту куму, яка тривалий час спонсорувала росію.

Також Politeka писала, що Анатоліч пробіг марафон заради ЗСУ і не зміг стримати сліз.