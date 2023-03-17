Камалія, яка вважається найбагатшою співачкою України завдяки чоловікові-мільярдеру Мохаммаду Захуру, знову розлучилася з родиною.

Заміж за британо-пакистанського бізнесмена артистка, справжнє ім'я якої Наталія Шмаренкова, вийшла в 2003 році. 6 вересня 2013 вона народила двох донечок-близнючок Мірабеллу та Арабеллу Захур. Через повномасштабне вторгнення рф Камалія разом з чоловіком та дітьми виїхала до Великобританії, але пізніше сама повернулася до України.

Тепер Мохаммад Захур із доньками живе в Лондоні, а співачка — в Україні та іноді їздить за кордон для участі в благодійних заходах та зустрічей із рідними. Цього разу на своїй сторінці в Instagram Камалія поділилася зворушливим фото останньої зустрічі з родиною.

"Мої найрідніші❤️ Я тільки поїхала, а вже скучила до нестями. Уже рахую дні, коли знову зможемо обійнятися🥰👨‍👩‍👧‍👧", — написала артистка під світлиною.

Шанувальники в коментарях підтримали Камалію та діляться думками, на кого схожі її донечки:

"Одна дочка мамина, а друга копія тата. Зліва мама, справа тато. Як швидко летить час. Нещодавно читали, що Камалія народила двійню, а зараз ось уже які красуні. Люблю вашу родину";

"Дівчатка копія татуся, красуні";

"Дівчатка схожі дуже на тата! Щастя вам!";

"Завжди разом - це головне !!!! 🔥".

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