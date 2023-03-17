Камалия, которая считается самой богатой певицей Украины благодаря мужу-миллиардеру Мохаммаду Захуру, снова рассталась с семьей.

Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.

Теперь Мохаммад Захур с дочками живет в Лондоне, а певица в Украине и иногда ездит за границу для участия в благотворительных мероприятиях и встреч с родными. В этот раз на своей странице в Instagram Камалия поделилась трогательным фото последней встречи с семьей.

"Мои самые родные❤️ Я только уехала, а уже соскучилась до безумия. Уже считаю дни, когда снова сможем обняться 🥰👨‍👩‍👧‍👧", — написала артистка под фотографией.

Поклонники в комментариях поддержали Камалию и делятся мыслями, на кого похожи ее дочери:

"Одна дочь мамина, а вторая копия папы. Слева мама, справа папа. Как быстро летит время. Недавно читали, что Камалия родила двойню, а теперь вот уже какие красавицы. Люблю вашу семью";

"Девочки копия папы, красавицы";

"Девочки похожи очень на папу! Счастья вам!";

"Всегда вместе – это главное!!!!🔥".

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