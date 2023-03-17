Замуж за британо-пакистанского бизнесмена артистка, настоящее имя которой Наталья Шмаренкова, вышла в 2003 году. 6 сентября 2013 года она родила двух дочерей-близнецов Мирабеллу и Арабеллу Захур. Из-за полномасштабного вторжения рф Камалия вместе с мужем и детьми уехала в Великобританию, но позже сама вернулась в Украину.
Теперь Мохаммад Захур с дочками живет в Лондоне, а певица в Украине и иногда ездит за границу для участия в благотворительных мероприятиях и встреч с родными. В этот раз на своей странице в Instagram Камалия поделилась трогательным фото последней встречи с семьей.
"Мои самые родные❤️ Я только уехала, а уже соскучилась до безумия. Уже считаю дни, когда снова сможем обняться 🥰👨👩👧👧", — написала артистка под фотографией.
Поклонники в комментариях поддержали Камалию и делятся мыслями, на кого похожи ее дочери:
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"Одна дочь мамина, а вторая копия папы. Слева мама, справа папа. Как быстро летит время. Недавно читали, что Камалия родила двойню, а теперь вот уже какие красавицы. Люблю вашу семью";
"Девочки копия папы, красавицы";
"Девочки похожи очень на папу! Счастья вам!";
"Всегда вместе – это главное!!!!🔥".
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