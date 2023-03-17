Злата Огневич наголосила, що тема особистих кордонів є дуже важливою. Можна прожити все життя, але так і не навчитися їх будувати.

Українська співачка Злата Огневич дає благодійні концерти та займається волонтерською діяльністю. Крім того, вона знаходить час, щоб поспілкуватися з передплатниками та дає слушні поради. Кілька годин тому у своїх Інстаграм-Сториз заговорила про особисті межі, які треба мати кожному.

Злата Огневич наголосила, що тема особистих кордонів є дуже важливою. Можна прожити все життя, але так і не навчитися їх будувати.

"Це стосується безглуздих і некоректних питань з боку типу: "Чому ти все ще незаміжня, а чому в тебе немає дітей?". Це також стосується того, коли ти хочеш сказати: "ні", але чомусь кажеш протилежне. чомусь постійно робиш те, що взагалі не хочеш. Це про розуміння своєї цілісності та про те, хто ти є і чого ти хочеш", - почала співачка.

За словами Злати Огневич, треба будувати навколо себе якісь кордони, щоб усі кому не ліньки - не вішалися на шию і не користувалися тобою при нагоді.

"Будуйте навколо себе кордони. Потрібно вміти відмовляти та говорити "ні". Потрібно навчитися не робити того, що викликає негативні емоції. Не бояться робити того, що ти хочеш, а не того, що хочуть від тебе інші", - порадила артистка.

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