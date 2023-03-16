На цей раз артистка вирішила розповісти не лише про свої плани на найближче майбутнє, а й поділилася маленькими змінами у житті. Часто Злата розповідає про харчування, оскільки багато хто цікавиться - як їй вдається правильно балансувати меню і не їсти м'ясо вже багато років.

«Так, останнім часом менше Сторіс, тому що я зараз працюю над новими піснями і просто продовжую працювати. Ресурсу на все не вистачає, квітень – місяць прем'єр та концертів!

Раніше жити не могла без солодкого, але щось змінилося в організмі, і я набагато менший їм тепер… Чесно, дуже рада цьому. Але що це за зміни – було б кльово знати!» - Поділилася Злата новими кадрами і розповіла трохи про себе.

Нерідко Злата ділиться в мережі своїми переживаннями, думкою про ситуацію в країні та висловлюється про особисте життя.

«Я сьогодні знову збираюся в дорогу! Завершую роботу над новим синглом. Але вдома… Моя хатня робітниця зараз закордоном. І тому на прибирання немає часу, від слова «зовсім». Навіть показувати не буду цей срач! - посміялася Злата над ситуацією вдома.

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич закликала жінок не боятися вести бізнес і керувати країною.

Як повідомляла Politeka, Огневич розплакалася прямо в поїзді і поділилася, що її турбує.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.