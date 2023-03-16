Популярна українська співачка та друга "Холостячка" висловилася про своє кохання після відпочинку.

На цей раз знаменита артистка висловила свої почуття після відпочинку та вразила українців. Зазначимо, на відміну від багатьох зіркових колег, Злата не їде з рідного дому і залишається жити у столиці.

Навіть під час вторгнення до міста та активних ракетних ударів зірка не поїхала, всіляко підтримуючи українців та українських захисників. Через її патріотичні висловлювання та підколи у бік артисток, що втекли, які піарилися на темі війни, у Злати навіть були конфлікти з колегами.

«Київ. Так люблю це особливе місто ….» – пише Огнвіч під атмосферним кадром.

У мережі одразу розсудили:

«Дуже сильно люблю Київ! Щось чарівне та особливе саме тут!; Так.. Місця щасливих людей.. Це точно про наше місто Київ; так сумую за Києвом; неймовірна;

Гарна, дуже; Яка ж ви неймовірна, чарівна і дуже гарна; Як тебе не любити... Київ мій; Вдома найкраще».

Як відомо, співачка залишається в Україні і не виїжджає жити за кордон, натомість Злата Огневич вважає за краще жити в Києві та готувати нову концертну програму.

Перед кожною поїздкою до іншого міста Огневич розповідає про себе, про своє життя та враження, що стосуються своєї роботи. Цього разу співачка поділилася думкою про транспортні перевезення, які її "зачепили".

Нагадаємо, що Злата Огневич показала кадр із закулісся концерту та отримала "відповідь".

Як повідомляла Politeka, Злата Огневич розкрила улюблену процедуру популярних зірок.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.