Злата Огневич подчеркнула, что тема личных границ очень важна. Можно прожить всю жизнь, но так и не научиться их строить.

Украинская певица Злата Огневич дает благотворительные концерты и занимается волонтерской деятельностью. Кроме того, она находит время, чтобы пообщаться с подписчиками и дает дельные советы. Несколько часов назад в своих Инстаграм-Сториз заговорила о личных границах, которые нужно иметь каждому.

Злата Огневич подчеркнула, что тема личных границ очень важна. Можно прожить всю жизнь, но так и не научиться их строить.

"Это касается нелепых и некоррктных вопросов со стороны типа: "Почему ты все еще не замужем, а почему у тебя нет детей?". Это также касается того, когда ты хочешь сказать: "нет", но почему-то говоришь обратное. Ты почему-то постоянно делаешь то, что вообще не хочешь. Это о понимании своей целостности и о том, кто ты есть и чего ты хочешь", - начала певица.

По словам Златы Огневич нужно строить вокруг себя некие границы, чтобы все кому не лень - не вешались на шею и не пользовались тобой при случае.

"Стройте вокруг себя границы. Нужно уметь отказывать и говорить "нет". Нужно научиться не делать того, что вызывает негативные эмоции. Не боятся делать того, что ты хочешь, а не того, что хотят от тебя другие", - посоветовала артистка.

Напомним, что Огневич пожаловалась на перемены со здоровьем, начало настораживать.

Как сообщала Politeka, Огневич показала, как утешает украинских героев.

Также Politeka писала, что Огневич тронула публичным признанием в любви, украинки поддержали.