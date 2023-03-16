На цей раз Злата показала, як проходить її музичний тур, а також поділилася думками щодо емоційної складової у її виступах. Артистка вирішила бути чесною перед українцями:

“Сьогодні був концерт для наших Героїв. Разом з іншими артистами надихали наших бійців, які за день вирушають на фронт.

Світло ... Знаю, що в цих стінах не залишуся одна, я все стерплю! Як мені бути… Дякую за довіру! Ці концерти – моя сповідь, щоразу!» - зізналася чесно Злата у соціальній мережі. Вона презентувала кілька кадрів з останнього виступу.

Як відомо, співачка залишається в Україні і не виїжджає жити за кордон, натомість Злата Огневич вважає за краще жити в Києві та готувати нову концертну програму. Артистка часто виступає для підтримки українців, а також сама займається зборами для допомоги ЗСУ.

Перед кожною поїздкою до іншого міста Огневич розповідає про себе, про своє життя та враження, що стосуються своєї роботи.

Нагадаємо, що "Холостячка" Огневич закликала жінок не боятися вести бізнес і керувати країною.

Як повідомляла Politeka, Огневич розплакалася прямо в поїзді і поділилася, що її турбує.

Також Politeka писала, що Злата Огневич влучно пожурила світових лідерів за слабкість та цинізм.