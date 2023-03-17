Як зізналася солістка гурту "The Hardkiss", вони могли зробити кавер на будь-яку композицію, але зробили саме на цю, адже вона її любила у шкільні роки.

Гурт "The Hardkiss" продовжує радувати українців новими піснями. Нещодавно вони презентували кавер на популярну пісню Гайтани "Два вікна". Солістка гурту Юлія Саніна на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм вирішила розповісти про цей кавер детальніше та назвала причину, чому переспівали саме цю композицію.

Юлія Саніна згадала, що вперше рок-версія цієї пісні прозвучала у 2020 році на концерті до Дня Незалежності України. Багато фанатів буквально завалили музикантів проханням зробити повну версію треку. Більше того, для цього місяць тому вони влаштували цілий флешмоб у TikTok. І нарешті це відбулося.

Як зізналася солістка гурту The Hardkiss, вони могли зробити кавер на будь-яку композицію, але зробили саме на цю не лише через бажання українців. Виявляється, цю пісню артистка любила у шкільні роки, хоч це зовсім не рок і навіть не поп-рок.

"Я чудово розумію людей: це одна з моїх улюблених пісень шкільних років. У цьому стилі класичних кліпів 2000-х ми й зробили відео. PS. Традиція робити кавери давня та світова. Величезний відсоток світових хітів – кавери, а більшість людей навіть не здогадуються про це", – поділилася Юлія Саніна.

Нагадаємо, що Саніна з The Hardkiss зважилася на музичний експеримент і показала, що з цього вийшло.

Як повідомляла Politeka, Саніна з The Hardkiss презентувала нову пісню.

Також Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss замахнулася на хіт Гайтани, як звучить кавер.