Як пише Politeka.net, Юлія Саніна - успішна українська співачка та солістка гурту "The Hardkiss". Зоряний колектив випустив днями пісню "Два вікна", яку до цього виконала Гайтана. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Саніна і про Тікток, де опублікувала відео з новою піснею.
Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:
"Одна мрія збулася, тепер чекаємо на колаборацію Жадана та Юлії. Ви неймовірна!";
"спасибі велике за повну версію)) тепер вона на повторі";
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"Я в захваті від цього виконання, вже другий день на повторі!!";
"Ура! Ви у мене в рекомендаціях. Скоро можливо зніму дует із вами";
"Дуже люблю The Hardkiss, але у виконанні Гайтани звичніше. У вас свої пісні суперові!";
"Найкращі! Чекаємо на концерт «десять» на Олімпійському!";
"коли вже той концерт на Олімпійському?.. На жаль, це поки що нереально. Але ми ще зачекаємо";
"чекала цього з 2020 року, з того самого концерту на День Незалежності";
"Кайф, робила на неї ще до того, як це стало мейнстримом";
"Цю пісню має співати Артем Пивоваров!";
"Юлю, як перестати слухати трек?".
Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss замахнулася на хіт Гайтани, як звучить кавер
А ще Politeka писала, що Саніна з The Hardkiss звернулася до українок із приводу "забороненого" 8 березня
Також Politeka повідомляла, що Саніна з The Hardkiss повідомила важливу новину про новий гастрольний тур