Як пише Politeka.net, Юлія Саніна - успішна українська співачка та солістка гурту "The Hardkiss". Зоряний колектив випустив днями пісню "Два вікна", яку до цього виконала Гайтана. Зірка, як і інші знаменитості, підтримує Україну у боротьбі з російськими окупаційними військами. Не забуває Саніна і про Тікток, де опублікувала відео з новою піснею.

Фанати поставили тисячі лайків та написали коментарі:

"Одна мрія збулася, тепер чекаємо на колаборацію Жадана та Юлії. Ви неймовірна!";

"спасибі велике за повну версію)) тепер вона на повторі";

"Я в захваті від цього виконання, вже другий день на повторі!!";

"Ура! Ви у мене в рекомендаціях. Скоро можливо зніму дует із вами";

"Дуже люблю The Hardkiss, але у виконанні Гайтани звичніше. У вас свої пісні суперові!";

"Найкращі! Чекаємо на концерт «десять» на Олімпійському!";

"коли вже той концерт на Олімпійському?.. На жаль, це поки що нереально. Але ми ще зачекаємо";

"чекала цього з 2020 року, з того самого концерту на День Незалежності";

"Кайф, робила на неї ще до того, як це стало мейнстримом";

"Цю пісню має співати Артем Пивоваров!";

"Юлю, як перестати слухати трек?".

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss замахнулася на хіт Гайтани, як звучить кавер

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