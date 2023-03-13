Гурт "The Hardkiss" продовжує радувати українців благодійними виступами. Крім того, вони не забувають про нові пісні та знімають кліпи. Солістка гурту Юлія Саніна на сторінці в соцмережі Інстаграм показала новий кліп до каверу на популярну пісню Гайтани .
Так, український гурт "The Hardkiss" переспівав популярних хіт Гайтани "Два вікна". Вперше рок-версія цієї пісні прозвучала у 2020 році на концерті до Дня Незалежності України. Тепер у 2023-му слухачі можуть насолоджуватися композицією у вільному доступі та дивитися кліп на цю пісню.
"Прем'єра кліпу! Дивись і слухай нашу рок-версію пісні "Два вікна"", - написала у підписі до відео Юлія Саніна.
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Слухачі в абсолютному захваті від пісні, яка по-справжньому асоціюється з початком весни та зі спокоєм після бурі: "Дуже гідне виконання, і за своїм і зі збереженням мелодії одночасно", "Дуже зайшов і кліп, і кавер, і дуже подобається що гурт експериментує в різних жанрах чи видах, як у музиці так і в кліпах", "Нове дихання однієї з улюблених раніше пісень. У саме серце", "Кожен звук, інтонація, посил як твір мистецтва - космічна трансформація пісні".
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