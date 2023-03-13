Слухачі в абсолютному захваті від кавера Юлії Санини, який по-справжньому асоціюється з початком весни та спокоєм після бурі.

Гурт "The Hardkiss" продовжує радувати українців благодійними виступами. Крім того, вони не забувають про нові пісні та знімають кліпи. Солістка гурту Юлія Саніна на сторінці в соцмережі Інстаграм показала новий кліп до каверу на популярну пісню Гайтани .

Так, український гурт "The Hardkiss" переспівав популярних хіт Гайтани "Два вікна". Вперше рок-версія цієї пісні прозвучала у 2020 році на концерті до Дня Незалежності України. Тепер у 2023-му слухачі можуть насолоджуватися композицією у вільному доступі та дивитися кліп на цю пісню.

"Прем'єра кліпу! Дивись і слухай нашу рок-версію пісні "Два вікна"", - написала у підписі до відео Юлія Саніна.

Слухачі в абсолютному захваті від пісні, яка по-справжньому асоціюється з початком весни та зі спокоєм після бурі: "Дуже гідне виконання, і за своїм і зі збереженням мелодії одночасно", "Дуже зайшов і кліп, і кавер, і дуже подобається що гурт експериментує в різних жанрах чи видах, як у музиці так і в кліпах", "Нове дихання однієї з улюблених раніше пісень. У саме серце", "Кожен звук, інтонація, посил як твір мистецтва - космічна трансформація пісні".

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