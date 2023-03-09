Гурт "The Hardkiss" продовжує тішити українців новинками. На цей раз вони презентували новий варіант відомої пісні "Два вікна" Гайтани. Солістка гурту Юлія Саніна запостила прем'єру на своїй сторінці у соцмережі Інстаграм. Крім того, запис пісні був опублікований на сторінці гурту в Youtube .

Варто зазначити, "Два вікна" фронтвумен гурту Юлія Саніна виконує вже не вперше. Раніше вона вже співала її на святкуванні Дня незалежності України у 2020 році. Артисти вирішили дати композиції друге дихання та зробили свій кавер у поп-рок стилі. Незабаром музиканти обіцяють подати кліп на цю композицію.

"The HARDKISS – "Два Вікна". На всіх музичних платформах", - підписала пост Юлія Саніна.

У коментарях користувачі мережі дякували музикантам за пісню. Багато хто писав, що чекав на цей кавер ще з 2020 року і тепер з нетерпінням чекають кліпу. Інші коментатори зазначали, що кавер вийшов чудовим:

"Реліз треку відбувся саме тоді, коли треба, тому що саме ці почуття описані в словах мене зараз переповнюють і ця пісня як мій рятівник, допомагає мені це все опанувати в собі", "От так виглядає Народний артист України, який не тільки чує, але й виконує побажання своїх слухачів, вогонь", "Слухала 7 разів поспіль вночі та зупинятися не планую", "Який крутяк, я кайфууююю!".

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