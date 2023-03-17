Как призналась солистка группы "The Hardkiss", они могли сделать кавер на любую композицию, но сделали именно на эту, ведь она ее любила в школьные годы.

Группа "The Hardkiss" продолжает радовать украинцев новыми песнями. Недавно они представили кавер на популярную песню Гайтаны "Два вікна". Солистка группы Юлия Санина на своей странице в соцсети Инстаграм решила рассказать об этом кавере детальнее и назвала причину, почему перепели именно эту композицию.

Юлия Санина вспомнила, что впервые рок-версия этой песни прозвучала в 2020 году на концерте ко Дню Независимости Украины. Многие фанаты буквально завалили музыкантов просьбой - сделать полную версию трека. Более того, для этого месяц назад они устроили целый флешмоб в TikTok. И наконец это свершилось.

Как призналась солистка группы "The Hardkiss", они могли сделать кавер на любую композицию, но сделали именно на эту не только из-за желания украинцев. Оказывается, эту песню артистка любила в школьные годы, хотя это совсем не рок и даже не поп-рок.

"Я прекрасно понимаю людей: это одна из моих любимых песен школьных лет. В этом стиле классических клипов 2000-х мы и сделали видео. PS. Традиция делать каверы древняя и мировая. Огромный процент мировых хитов – каверы, а большинство людей даже не догадываются об этом", – поделилась Юлия Санина.

Напомним, что Санина из The Hardkiss решилась на музыкальный эксперимент и показала, что из этого вышло.

Как сообщала Politeka, Санина из "The Hardkiss" презентовала новую песню.

Также Politeka писала, что Санина из "The Hardkiss" замахнулась на хит Гайтаны, как звучит кавер.