Українська співачка Надя Дорофєєва одного разу спілкуючись в Інстаграм-сторизі розсекретила всі свої дані в деталях. Важить зірка 48 кг, а її зріст – 168,5 см. Причому артистка не раз говорила, що любить смачно та багато поїсти, її худорлявість – від природи. Нове відео, яке вона опублікувала в Інстаграм, змусило її шанувальників занепокоїтися - артистка стала ще худорлявішою.
У кадрі Надя Дорофєєва з'являється у незвичайному вбранні. На ній трикотажна майка білого кольору, яка підкреслила її плоский точений живіт та гострі ключиці. Широка чорна спідниця з ремінцем та черевики на шнурку стали чудовим доповненням для вбрання. А макіяж з акцентом на великі очі наголосив на природній красі співачки.
Незважаючи на те, що артистка виглядає чудово, користувачі мережі звернули увагу на її надмірну худорлявість.
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За словами підписників Надії Дорофєєвої в мережі, вона стала набагато худішою, і навіть занадто. Деякі навіть запідозрили, що артистка мало їсть: "Надя дуже схудла, Михайло вдома готує?", "Нагодуйте її) така худенька", "Мені здається, що Надя стає все більш худенькою, вже кістки стирчать навіть".
Нагадаємо, що Дорофєєва перевтілилася і вразила зухвалим образом.
Як повідомляла Politeka, Дорофєєва, раніше поскаржившись на фігуру, вразила виглядом у топі.
Також Politeka писала, що Дорофєєва влаштувала "дикі" танці з хлопцем та дівчиною після концерту.