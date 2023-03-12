Відома артистка Надя Дорофєєва вирішила показати, як може розслабитись із командою між концертами.

Як пише Politeka.net , Надя Дорофєєва продовжує свій музичний тур і виступає фактично щовечора, щоб підтримати українців. Артистка намагається також вразити у перервах між виступами.

Як відомо, Надя не лише співає на своїх концертах, а ще й дивує танцювальними номерами. Артистка готує з командою цілу програму, тому Тік-Ток часто показує цікаві експерименти.

«Сказали вивчити шматок. Я вивчила 😂» - посміялася Надя з кадрів.

У мережі поділилися своєю думкою, позитивно відреагувавши на вигляд зірки:

«Не знаю скільки разів подивилася, мені так подобається 🙈; Переглянула вже 100 разів 😁; Яка у Наді фігура крута 😍; уууу сьогодні танці 😏; Цікаво, чи будуть концерти у маленьких містах України?;

Я сьогодні буду на твоєму концерті 😍; Оххх, це вогонь; ваші танці це окремий вид мистецтва ❤️‍🩹💙; ваші танці то вогонь 🔥».

Нагадаємо, Дорофєєва привернула увагу особистими кадрами, зібраними на концертах.

Також Politeka писала, що Дорофєєва розповіла, як довела дівчину до сліз своїми словами.

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва влаштувала справжню "битву" в секон-хенді з танцюристами.