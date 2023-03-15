Зараз Надя Дорофєєва разом із командою подорожує країною в рамках спеціального туру, тому після кожного виступу намагається поділитися добіркою кадрів. На цей раз зірка звернула увагу на свою фігуру.
Ще нещодавно у соціальній мережі Надя поскаржилася, що її постать виглядає не так підтягнуто, як їй хотілося. Тоді шанувальники запевнили артистку, що вона справді струнка і не обов'язково мати ідеальний прес, щоб бути задоволеною собою.
На цей раз зірка змогла знову вразити:
«Це законно бути такою гарною?; Це слово, яке ви кажете; Надя ти загіпнозувала на власні очі і не тільки; Красуня; Ми навіть не почали 🙈🔥; Копій не знайти 🥵
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як можна бути такою гарною; Була на концертах, яка ти неймовірна 😍; Чому так гарно?».
Напередодні артистка виступила у Чернігові. Крім того, що до Нади Дорофєєвої на цей концерт прибув знаменитий пес-піротехнік Патрон, сталася ще одна подія, яка дуже зворушила співачку.
"Кажуть: ми відчуваємо, що нас не покинули. Після цієї фрази хотілося розплакатися. Вперше за своє життя я відчуваю, що мої «смисли» це не просто тур…", — зізнається виконавиця.
Нагадаємо, Дорофєєва після виступу в Польщі похвалилася своїми мільйонами.
А ще Politeka повідомляла, що Дорофєєва розповіла, заради чого перервала свій тур Україною.
Також Politeka писала, що Дорофєєва показала свою нічліжку на випадок бомбардувань.