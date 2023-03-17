В кадре Надя Дорофеева появляется в необычном наряде, который слишком сильно подчеркнул ее худощавость.

Украинская певица Надя Дорофеева однажды общаясь в Инстаграм-сториз рассекретила все свои данные в деталях. Весит звезда 48 кг, а ее рост – 168,5 см. Причем артистка не раз говорила, что любит вкусно и много поесть, ее худощавость – от природы. Новое видео, которое она опубликовала в Инстаграм заставило ее поклонников забеспокоиться - артистка стала еще более худощавой.

В кадре Надя Дорофеева появляется в необычном наряде. На ней трикотажная майка белого цвета, которая подчеркнула ее плоский точенный живот и острые ключицы. Широкая черная юбка с ремешком и ботинки на шнурке стали прекрасным дополнением для наряда. А макияж с акцентом на большие глаза подчеркнул природную красоту певицы.

Несмотря на то, что артистка выглядит прекрасно, пользователи сети обратили внимание на ее чрезмерную худобу.

По словам подписчиков Надежды Дорофеевой в сети, она стала намного худее, и даже слишком. Некоторые даже заподозрили, что артистка мало кушает: "Надя очень похудела, Михаил дома готовит?", "Покормите ее наконец, такая худенькая", "Мне кажется, что Надя становится все более худенькой, уже кости торчат даже".

Напомним, что Дорофеева преобразилась и поразила дерзким образом.

Как сообщала Politeka, Дорофеева, ранее пожаловавшись на фигуру, впечатлила видом в топе.

Также Politeka писала, что Дорофеева устроила "дикие" танцы с парнем и девушкой после концерта.