Українська артистка Надя Дорофєєва любить експерементувати з образами – після старту сольної творчості, сценічні вбрання та аутфіти для кліпів співачки стали ще більш зухвалими та незвичайними. Новий лук, а зокрема зачіска знаменитості, зуміла здивувати навіть тих підписників, які давно за нею стежать. Фото було опубліковане у неї в Інстаграм.

На стильному знімку можна побачити деталі нового амплуа зірки. Її волосся заплетене в коси, які зафіксовані у високі хвостики, пару кісок з двох боків випущені на обличчя. Як наряд, Надя Дорофєєва обрала спортивний костюм у ніжному пудровому відтінку.

Відмінною рисою фото є також поза виконавиці - Надя Дорофєєва сидить на стільці, зухвало дивлячись убік, наче кидає комусь виклик.



Шанувальники поспішили прокоментувати зміни у зовнішньому вигляді свого кумира. Багато хто засинав співачку компліментами. Також деякі згадували її колишнього чоловіка Володимира Дантеса і писали нібито пудровий - це його улюблений відтінок: "Ох, це ж улюблений колір Дантеса. Ні він не повернеться", "Дівчина-весна", "Якби мені сказали описати як я бачу весну, я б описала її саме такий колір Дантеса. ні він не повернеться", "Нереальна красуня".

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