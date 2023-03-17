Цього разу Марічка Падалко розповіла, що Польща першою з країн НАТО відправила бойову авіацію - 4 винищувачі Міг-29 (фото 1) в Україну. Україна також сподівається у майбутньому отримати літаки західного зразка від інших країн. Також відомо, що Естонія надасть допомогу на майже 500 тисяч євро. Раніше цей край уже пожертвував Україні один відсоток ВВП.

У ЗСУ стався інформаційний та кадровий скандал: командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія з позивним «Купол» (фото 2) переводять із передової до начальника центру через інтерв'ю американському виданню The Washington Post. «Купол» розповів про слабку підготовку мобілізованих, які були відправлені під Бахмут, та нестачу зброї.

Авторка статті (фото 3) розповіла про наслідки інтерв'ю. За її інформацією, «Купол» не погодився на переклад та написав рапорт на звільнення. Його сторінка у Фейсбуці рясніє словами підтримки з боку побратимів та журналістів (фото 4, кореспондентки ТСН Юлії Кирієнко).

У мережі згадали про річницю маріупольської трагедії: торік 16 березня російські військові скинули на Драмтеатр авіабомбу (відео 5). У різних містах України відбуваються акції пам'яті та солідарності з маріупольцями, як показує випуск ТСН.

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Геть Чайковського: студенти Національної консерваторії у Києві закликають ВНЗ позбавитися імперського імені. Раніше керівництво консерваторії відмовлялося забрати Чайковського у своїй назві.

Нагадаємо, зірка "1+1" Падалко прокоментувала поведінку переляканих окупантів у Херсоні.

Як повідомляла Politeka, Марічка Падалко розкрила несподіваний факт про свою родину.

Також Politeka писала, що ведуча "1+1" Падалко розповіла про масштабну катастрофу в росіян у Чорному морі.