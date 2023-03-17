В этот раз Маричка Падалко рассказала, что Польша первой из стран НАТО отправила боевую авиацию - 4 истребителя Миг-29 (фото 1) в Украину. Украина также надеется в будущем получить самолеты западного образца от других стран. Также известно, Эстония предоставит помощь на почти 500 тысяч евро. Ранее этот край уже пожертвовал Украине один процент своего ВВП.

В ВСУ произошел информационный и кадровый скандал: командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады Анатолия с позывным «Купол» (фото 2) переводят из передовой в начальник центра через интервью американскому изданию The Washington Post. «Купол» рассказал о слабой подготовке мобилизованных, которые были отправлены под Бахмут, и нехватке оружия.

Автор статьи (фото 3) рассказала об последствиях интервью. По ее информации, «Купол» не согласился на перевод и написал рапорт на увольнение. Его страница в Фейсбуке изобилует словами поддержки со стороны собратьев и журналистов (фото 4, корреспондентки ТСН Юлии Кириенко).

В сети вспомнили о годовщине мариупольской трагедии: в прошлом году 16 марта российские военные сбросили на Драмтеатр авиабомбу (видео 5). В разных городах Украины проходят акции памяти и солидарности с мариупольцами, как показывает выпуск ТСН.

Суд в России оштрафовал самарского депутата на 150 тысяч рублей за то, что он смотрел обращение Путина к годовщине войны с лапшой на ушах (видео 7).

Киевлянка Наташа Королева наконец-то определилась – год пребывания «на двоих стульях» закончился концертом к собственному 50-летию в Москве в духе российской пропаганды (видео 8)

Геть Чайковского: студенты Национальной консерватории в Киеве призывают ВУЗ избавиться от имперского имени. Ранее руководство консерватории отказывалось убрать Чайковского в своем названии.

Напомним, звезда "1+1" Падалко прокомментировала поведение испуганных оккупантов в Херсоне.

Как сообщала Politeka, Маричка Падалко раскрыла неожиданный факт о своей семье.

Также Politeka писала, что ведущая "1+1" Падалко рассказала о масштабной катастрофе у россиян в Черном море.