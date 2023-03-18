Популярна українська фітнес-тренер та експерт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська, яка була дружиною спортсмена В'ячеслава Узєлкова та народила йому двох дітей, часто радує свою аудиторію яскравими публікаціями на сторінці в Instagram. Так, цього разу знаменитість виклала відео зі свого тренування, а у підписі до нього розповіла про свою програму схуднення.
Як видно, у ролику Марина відбита у просторій кімнаті з панорамними вікнами, вона лежить на яскравому килимку та показує своє тренування. Перед камерою телезірка з'явилася у вузькому світлому костюмі - лосинах і короткому топі, який підкреслив її струнке тіло. Волосся Марини зібране і заплетене в кіску, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.
У підписі до публікації Боржемська написала: "Ви колись худнули із зірковим фітнес тренером за +-20 грн на день? Навіть чашка кави коштує дорожче. До -7 кг за програму. Смачне меню на 21 день та круті щоденні тренування. Моя програма - це не дієта, а спосіб життя Унікальний топовий марафон, який легко позбавить зайвих кілограмів НАЗАВЖДИ Уяви, як ти красива з тонкою талією, стрункими ніжками, легкістю у всьому тілі і здоров'ям, як у 20 років. пройшли вже понад 110 000 тисяч людей різного віку та статі. Став швидко + і я надішлю тобі умови".
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