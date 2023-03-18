Популярная украинская фитнес-тренер и эксперт телешоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская, которая была женой спортсмена Вячеслава Узелкова и родила ему двоих детей, часто радует свою аудиторию яркими публикациями на странице в Instagram. Так, в этот раз знаменитость выложила видео со своей тренировки, а в подписи к нему рассказала о своей программе похудения.

Как видно, в ролике Марина запечатлена в просторной комнате с панорамными окнами, она лежит на ярком коврике и показывает свою тренировку. Перед камерой телезвезда появилась в узком светлом костюмчике – лосинах и коротком топе, который подчеркнул ее стройное тело. Волосы Марины собраны и заплетены в косичку, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Боржемская написала: "Вы когда-то худели со звездным фитнесс тренером за +-20 грн в день? Даже чашечка кофе стоит дороже. До -7 кг за программу. Вкусное меню на 21 день и крутые ежедневные тренировки. Моя программа – это не диета, а образ жизни. Уникальный топовый марафон, который легко лишит лишних килограммов НАВСЕГДА. Представь, как ты красива с тонкой талией, стройными ножками, легкостью во всем теле и здоровьем, как в 20 лет. Результаты участников марафона потрясающие, его прошли уже более 110 000 тысяч людей всех возрастов и полов. Ставь быстро + и я пришлю тебе условия".

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