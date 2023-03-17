Як розповіла Маша Єфросиніна, до того, що сталося вранці 16 грудня, не була готова ні Марина, ні її чоловік, ні всі жителі "сталінки" у Кривому Розі.

З перших днів війни фонд телеведучої Маші Єфросініної допомагає жінкам та дітям, які постраждали від вторгнення росії. На своїй сторінці в соцмережі Інстаграм знаменитість опублікувала історію з життя Незламної мами Марини, від якої розривається серце на шматки.

"Те, що сталося з Мариною та її родиною, неможливо розповісти без сліз. Невимовний біль пережила воно та її родина", - зазначила ведуча.

Як розповіла Маша Єфросиніна, Марина – 41-річна мама двох дівчаток із Кривого Рогу. Разом із чоловіком вони працюють у шахті, тому звикли до небезпеки та складнощів. Але до того, що сталося вранці 16 грудня, не була готова ні Марина, ні її чоловік, ні всі жителі "сталінки" у Кривому Розі – до їхнього будинку потрапила російська ракета.

Її чоловік закрив собою молодшу трирічну дочку від балконних дверей – у результаті його посікло осколками скла. Ще одну малу врятувала несуча стіна, яка впала під кутом і не зачепила дівчинку. Але на Варю впали шматки від полички та інші речі, що висіли на стіні. Чоловік Марини віддав молодшу дівчинку мамі, а сам поспішив розібрати завал і витягти Варвару.

Коли дівчинку витягли, десь у помешканні спалахнула пожежа і в кімнату до них повалив густий чорний дим. Вибратися звідти сім'я вирішила по стінах, що обвалилися. Якби вони цього не зробили, просто могли задихнутися від чорного диму. Була зима, а родина одягнулася лише у шортиках та футболках. Все, що вони взяли, сумку з документами, що завжди стояла у коридорі.

Сім'я врятувалася дивом. Вони провели деякий час у лікарні, але головне – залишилися живими.

Маша Єфросиніна додала, що того дня загинула її подруга з дитиною, яка жила на другому поверсі. Після цього її з'їдало почуття провини, вона звинувачувала себе за те, що сім'я не спустилася в укриття. Довелося довго працювати з психологами, щоби це побороти.

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