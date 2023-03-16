На цей раз Маша Єфросиніна вирішила розповісти про те, що найбільше цікавить фанатів. В Інстаграмі вона виклала кілька відео.

«Чи вважаєте себе красивою?» - Запитали у ведучої в Інстаграм.

Артистка вирішила відповісти чесно: Ну я точно розумію кілька речей. По-перше, мені гріх скаржитися точно. Природа багато чого дала мені. Але я, як і багато жінок, бачу, на жаль, багато недоліків. І тому я постійно над ними працюю.

Зараз через стрес неадекватно себе сприймаю у дзеркалі, не можу оцінити, як раніше: ось могла сказати, що гарно виглядаю. Але одне скажу – я собі подобаюсь! - зізналася ведуча.

Ми писали також, що Маша була шокована одним питанням, бо не знала, звідки у людей така інформація. Вона пояснила, що її мама давно живе у Варшаві і доглядає там свого онука - сина Маші Єфросініної.

Ведуча зазначила, що подібний наклеп і ненависть вже стали для нього звичайним явищем, але її мама - непублічна людина і не готова до такої уваги.

Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.

Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.

Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.