На цей раз Маша Єфросиніна вирішила розповісти про те, що найбільше цікавить фанатів. В Інстаграмі вона виклала кілька відео.
«Чи вважаєте себе красивою?» - Запитали у ведучої в Інстаграм.
Артистка вирішила відповісти чесно: Ну я точно розумію кілька речей. По-перше, мені гріх скаржитися точно. Природа багато чого дала мені. Але я, як і багато жінок, бачу, на жаль, багато недоліків. І тому я постійно над ними працюю.
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Зараз через стрес неадекватно себе сприймаю у дзеркалі, не можу оцінити, як раніше: ось могла сказати, що гарно виглядаю. Але одне скажу – я собі подобаюсь! - зізналася ведуча.
Ми писали також, що Маша була шокована одним питанням, бо не знала, звідки у людей така інформація. Вона пояснила, що її мама давно живе у Варшаві і доглядає там свого онука - сина Маші Єфросініної.
Ведуча зазначила, що подібний наклеп і ненависть вже стали для нього звичайним явищем, але її мама - непублічна людина і не готова до такої уваги.
Нагадаємо, Маша Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Маша Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в Росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.