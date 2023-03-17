Как рассказала Маша Ефросинина, к случившемуся утром 16 декабря не была готова ни Марина, ни ее муж, ни все жители "сталинки" в Кривом Роге

С первых дней войны фонд телеведущей Маши Ефросининой помогает женщинам и детям, пострадавшим от вторжения россии. На своей странице в соцсети Инстаграм знаменитость опубликовала историю из жизни Несокрушимой мамы Марины, от которой разрывается сердце в клочья.

"То, что произошло с Мариной и ее семьей, невозможно рассказать без слез. Невыразимую боль пережила она и ее семья", - отметила ведущая.

Как рассказала Маша Ефросинина, Марина – 41-летняя мама двух девочек из Кривого Рога. Вместе с мужем они работают в шахте, поэтому привыкли к опасности и сложностям. Но к случившемуся утром 16 декабря не была готова ни Марина, ни ее муж, ни все жители "сталинки" в Кривом Роге – в их дом попала российская ракета.

Ее муж закрыл собой младшую трехлетнюю дочь от балконной двери – в результате его посекло осколками стекла. Еще одну малышку спасла несущая стена, которая упала под углом и не задела девочку. Но на Варю упали уламки от полочки и другие вещи, которые висели на стене. Муж Марины отдал младшую девочку маме, а сам поспешил разобрать завал и вытянуть Варвару.

Когда девочку вытащили, где-то в квартире вспыхнул пожар и в комнату к ним повалил густой черный дым. Выбраться оттуда семья решила по обвалившемся стенам. Если бы они этого не сделали, то просто могли задохнуться от черного дыма. Была зима, а семья оделась лишь в шортиках и футболках. Все, что они взяли, сумку с документами, которая всегда стояла в коридоре.

Семья спаслась чудом. Они провели некоторое время в больнице, но главное - остались живы.

Маша Ефросинина добавила, что в тот день погибла ее подруга с ребенком, которые жили на втором этаже. После этого ее съедало чувство вины, она винила себя за то, что семья не спустилась в укрытие. Пришлось долго работать с психологами, чтобы это побороть.

Напомним, похудевшая Ефросинина призналась, почему неадекватно воспринимает себя в зеркале.

Как сообщала Politeka, Ефросинина поставила на место украинцев, которые вспомнили о ее маме и сестре из рф.

Также Politeka писала, Маша Ефросинина жестко высказалась о некоторых украинцах.