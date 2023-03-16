На своїй сторінці в Instagram Марія розповіла про один із моментів інтерв'ю українського захисника Дениса Квебека, який особисто її дуже сильно зачепив.
"Так, я говорила і говорю, що воювати або ні - то особиста справа кожного цивільного чоловіка. Всі різні, у всіх свої обставини життя та своя сила психіки. Також я сильно намагаюся притримуватися даної собі обіцянки - не засуджувати та не сратися зі своїми під час цієї страшної війни, яка і так нас всіх вбиває ментально! Вбиває! Це Факт!
Я навіть навчилася опановувати себе, коли усілякі пухлопикі особи чоловічої статі сидять перед камерою, і єдиною своєю «важливою справою для країни» вважають знімання своїх мерзотних гімноблогів, які базуються на наклепах та образах та провокують лише розпалювання агресії всередині країни!", — пише Маша Єфросиніна.
Але, як зізнається ведуча, вона досі не може спокійно сприймати те, що деякі люди живуть так, ніби війни немає, а тисячі українських добровольців мусять захищати їх ціною своїх життів.
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"Я просто ох*їваю в столичних закладах, коли бачу, як потворно поводяться деякі пихаті бізнесмени, просто продовжуючи так само веселитися на широку, як жили до великої війни.. Веселіться вже вдома! У всіх зараз телефони! Вашу поведінку бачать потім на відео наші воіни. Більшість з них вже рік без ротації сидять в окопах і гинуть, гинуть, гинуть…. Повсюди трагедії та смерті… Має ж бути елементарна совість! Тож підіть, запишіться хоча б в тир.. Та приведіть себе в більш менш фізичну форму. Війна, нагадую, в розпалі….Хто зна", — додала Єфросиніна.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.