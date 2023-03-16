Маша Єфросиніна, українська телеведуча та волонтер, часто отримує запитання від своїх шанувальників у соціальних мережах про її близьких, адже її сестра проживає в Росії та мовчить про вторгнення окупантів на наші землі. Артистка вирішила відповісти на найчастіші теми.
Так, цього разу її запитали: "Чи не прикро вам, що ваша мама нещодавно була в Москві на день народження онуки?"
Маша була шокована таким питанням, бо не знала, звідки така інформація у людей. Вона пояснила, що її мама давно живе у Варшаві і доглядає там свого онука - сина Маші Єфросініної.
Ведуча зазначила, що подібний наклеп і ненависть вже стали для нього звичайним явищем, але її мама - непублічна людина і не готова до такої уваги.
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Вона уклала свою промову, наголосивши, що вона вже звикла до цієї ситуації, але її мама ще немає, і вона просить людей не турбувати її. Маша також зазначила, що її мама – свята жінка.
Також Марія розповіла про один із моментів інтерв'ю українського захисника Дениса Квебека, який особисто її дуже зачепив.
Нагадаємо, Єфросиніна показала, в яких умовах доводиться працювати у Києві без світла.
Як повідомляла Politeka, Єфросиніна з Астаф'євою та Узєлковою не витримали після того, що відбувається на шоу в росії.
Також Politeka писала, що Маша Єфросиніна зачепила українців новою заявою.