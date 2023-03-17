Цього разу кулінар вирішив торкнутися особистого боку свого життя, особливо він порадував коротким роликом про свої тренування. Ектор вирішив посміятися з самопочуття після занять, якщо не робив їх на постійній основі.

Як відомо, популярний кулінар багато років займається спортом і ретельно стежить за собою, щоб бути у добрій формі. Не лише смачними рецептами ділиться Хімінес-Браво, але ще й кумедними відео із життєвими ситуаціями:

«100%- але який приємний біль)))!; H500 завжди перед тренуванням п'ю і нічого не болить 💪; Розтяжка після тренування; Дуже звично;

Аналогічно 😂; Ох Ектор вміє не лише готувати; 😂 У мене те саме))) а буває навіть і через день наздоганяє».

Також на своїй сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розповів, як приготувати чізкейк із авокадо. Ця легка в приготуванні страва зможе приємно здивувати навіть найдосвідченіших гостей.

"Любите авокадо або просто шукаєте топові рецепти страв з цим інгредієнтом? Ні слова більше: ви звернулися за адресою 😎", - пише суддя "Майстер Шеф".

Нагадаємо, Ектор Хіменес-Браво показав простий рецепт аджики без варіння.

Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" порадував рецептом ароматної випічки.

Також Politeka писала, что Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" розповів, з чого приготувати поживний сніданок.