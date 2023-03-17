В этот раз кулинар решил затронуть личную сторону своей жизни, особенно он повеселил коротким роликом о своих тренировках. Эктор решил посмеяться над самочувствием после занятий, если не делал их на постоянной основе.

Как известно, популярный кулинар много лет занимается спортом и тщательно следит за собой, чтобы быть в хорошей форме. Не только вкусными рецептами делится Химинес-Браво, но еще и забавными видео с жизненными ситуациями:

«100%- но какая приятная боль)))!; H500 всегда перед тренировкой пью и ничего не болит 💪; Растяжка после тренировки; Очень привычно;

Аналогично😂; Ох Эктор умеет не только готовить; 😂 У меня то же самое))) а бывает даже и через день догоняет».

Также на своей странице в Instagram Эктор Хименес-Браво рассказал, как приготовить чизкейк из авокадо. Это легкое в приготовлении блюдо сможет приятно удивить даже самых искушенных гостей.

"Обожаете авокадо или просто ищете топовые рецепты блюд с этим ингредиентом? Ни слова больше: вы обратились по адресу 😎", - пишет судья "Мастер Шеф".

Напомним, Эктор Хименес-Браво показал простой рецепт аджики без варки.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер Шеф" порадовал рецептом ароматной выпечки.

Также Politeka писала, что Хименес-Браво из "Мастер Шеф" рассказал, из чего приготовить питательный завтрак.