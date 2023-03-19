Популярна фітнес-тренерка та експерт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемська продовжує ділитися з українцями простими та корисними рецептами.

Екс-дружина боксера В'ячеслава Узелкова розповіла, як приготувати запеченого лосося з овочами.

"Яку смачну та корисну страву можна приготувати? Ми пропонуємо вам рецепт справжньої смакоти", — радить Марина Боржемська.

Для приготування вам знадобляться:

2 шматки лосося по 200 г кожен;

1 кабачок;

1 баклажан;

1 червоний перець;

1 жовтий перець;

1 червона цибуля;

3 зубчики часнику;

2 ст. ложки оливкової олії;

сіль та перець за смаком.

Одразу розігрійте духовку до 200 градусів.

Наріжте овочі великими шматками і викладіть на деко. Додайте нарізану кільцями цибулю та часник. Полийте оливковою олією, посоліть і поперчіть до смаку. Запікайте овочі в духовці 20 хвилин.

Потім викладіть на деко до овочів шматки лосося, попередньо посоливши та поперчивши їх. Запікайте все разом ще 15 хвилин. Готовий лосось та овочі подавайте на стіл гарячими.

"Така страва не тільки смачна, а й дуже корисна. Лосось - багате джерело білка та омега-3 жирних кислот, які корисні для серцево-судинної системи. Овочі містять безліч вітамінів і мінералів, необхідних для здоровʼя і краси. Спробуйте цей рецепт і насолоджуйтесь смаком та користю!", — наголосила зірка "Зважені та щасливі".

Нагадаємо, Боржемська зі "Зважені та щасливі" відверто розповіла про свою роботу.

Як повідомляла Politeka, Марина Боржемська здивувала кадрами з дітьми від Узелкова.

Також Politeka писала, що Боржемська зі "Зважені та щасливі" розповіла, як діти прийняли її нового коханого.