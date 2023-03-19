Популярная фитнес-тренер и эксперт шоу "Зважені та щасливі" Марина Боржемская продолжает делиться с украинцами простыми и полезными рецептами.

Экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить запеченный лосось с овощами.

"Какое вкусное и полезное блюдо можно приготовить? Мы предлагаем вам рецепт настоящей вкусности", - советует Марина Боржемская.

Для приготовления вам понадобятся:

2 куска лосося по 200 г каждый;

1 кабачок;

1 баклажан;

1 красный перец;

1 желтый перец;

1 красный лук;

3 зубчика чеснока;

2 ст. ложки оливкового масла;

соль и перец по вкусу.

Сразу разогрейте духовку до 200 градусов.

Нарежьте овощи большими кусками и выложите на противень. Добавьте нарезанный кольцами лук и чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте овощи в духовке 20 минут.

Затем выложите на противень к овощам куски лосося, предварительно посолив и поперчив их. Запекайте все вместе еще 15 минут. Готовый лосось и овощи подавайте на стол горячими.

"Такое блюдо не только вкусное, но и очень полезное. Лосось - богатый источник белка и омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Овощи содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья и красоты. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусом и пользой!", - подчеркнула звезда "Зважені та щасливі"".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

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