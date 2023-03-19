Экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить запеченный лосось с овощами.
"Какое вкусное и полезное блюдо можно приготовить? Мы предлагаем вам рецепт настоящей вкусности", - советует Марина Боржемская.
Для приготовления вам понадобятся:
- 2 куска лосося по 200 г каждый;
- 1 кабачок;
- 1 баклажан;
- 1 красный перец;
- 1 желтый перец;
- 1 красный лук;
- 3 зубчика чеснока;
- 2 ст. ложки оливкового масла;
- соль и перец по вкусу.
Сразу разогрейте духовку до 200 градусов.
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Нарежьте овощи большими кусками и выложите на противень. Добавьте нарезанный кольцами лук и чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте овощи в духовке 20 минут.
Затем выложите на противень к овощам куски лосося, предварительно посолив и поперчив их. Запекайте все вместе еще 15 минут. Готовый лосось и овощи подавайте на стол горячими.
"Такое блюдо не только вкусное, но и очень полезное. Лосось - богатый источник белка и омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Овощи содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья и красоты. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусом и пользой!", - подчеркнула звезда "Зважені та щасливі"".
Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.
Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.
Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.