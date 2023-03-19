Экс-супруга боксера Вячеслава Узелкова рассказала, как приготовить запеченный лосось с овощами.

"Какое вкусное и полезное блюдо можно приготовить? Мы предлагаем вам рецепт настоящей вкусности", - советует Марина Боржемская.

Для приготовления вам понадобятся:

  • 2 куска лосося по 200 г каждый;
  • 1 кабачок;
  • 1 баклажан;
  • 1 красный перец;
  • 1 желтый перец;
  • 1 красный лук;
  • 3 зубчика чеснока;
  • 2 ст. ложки оливкового масла;
  • соль и перец по вкусу.

Сразу разогрейте духовку до 200 градусов.

Популярные статьи сейчас

Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент

Штурмуют реку без понтонной переправы: оккупанты делают безумные вещи под Бахмутом, о которых навсегда пожалеют

Ситуация критическая: украинцам сообщили, что сейчас происходит в Херсонской и Запорожской областях

Горе в семье Софии Ротару, сын певицы сообщил первые подробности: "Ну как же так..."

Время комендантского часа изменится: уже с 26 марта, что нужно знать
Показать еще

Нарежьте овощи большими кусками и выложите на противень. Добавьте нарезанный кольцами лук и чеснок. Полейте оливковым маслом, посолите и поперчите по вкусу. Запекайте овощи в духовке 20 минут.

Затем выложите на противень к овощам куски лосося, предварительно посолив и поперчив их. Запекайте все вместе еще 15 минут. Готовый лосось и овощи подавайте на стол горячими.

"Такое блюдо не только вкусное, но и очень полезное. Лосось - богатый источник белка и омега-3 жирных кислот, которые полезны для сердечно-сосудистой системы. Овощи содержат множество витаминов и минералов, необходимых для здоровья и красоты. Попробуйте этот рецепт и наслаждайтесь вкусом и пользой!", - подчеркнула звезда "Зважені та щасливі"".

Напомним, Боржемская из "Зважені та щасливі" откровенно рассказала о своей работе.

Как сообщала Politeka, Марина Боржемская удивила кадрами с детьми Узелкова.

Также Politeka писала, что Боржемская из "Зважені та щасливі" рассказала, как дети приняли ее нового любимого.