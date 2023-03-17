"Відчуваємо, що цей динамічний трек відповідає настрою нашого часу", - наголосив Антон Савлепов.

Український гурт Quest Pistols порадував своїх шанувальників новою роботою - україномовною версією свого супер-хіта "Я Твій Наркотик". Група також випустила 3D відеоряд до пісні, який створений у вигляді мультфільму (щоб подивитися кліп повністю, доскролльте сторінку до кінця).

Зазначимо, після офіційного возз'єднання золотого складу Антон Савлепов, Костянтин Боровський та Микита Горюк презентували також україномовну пісню "Ти неймовірна". Вона викликала резонанс у суспільстві, багато хто досі обговорює рішення артистів змінити частину найкращих хітів.

У новій роботі група пропонує поринути в альтернативну всесвіт Quest Pistols і відчути енергію.

У коментарях під відео українці поділилися різною думкою. Багато хто помітив, що у кліпі-мультфільмі дуже багато продуманого, адже музиканти повторили версію шалено популярного кліпу "Я Твій Наркотик", який вперше шанувальники побачили 13 років тому.

«Почула вперше оригінал у таборі Полочанка на дискотеці у 2011 році; Версія українською 💣; Дуже круто що гурт вирішив перекласти старі пісні, музика хороша, і щоб не співати російською більше 💪дуже правильно, і це ось приклад для Монатика та Дорофєєвої;

Ой ну який же кайф; Це підпал, навіть крутіше, ніж 13 років тому!; неймовірно круто! Пісня має такий запальний ритм, що важко відірватися; Продовжуйте роботу, це чудово!».

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