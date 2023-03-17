Украинская группа Quest Pistols порадовала своих поклонников новой работой - украиноязычной версией своего супер-хита "Я Твой Наркотик". Группа также выпустила 3D видеоряд к песне, который создан в виде мультфильма (чтобы посмотреть клип полностью, доскролльте страницу до конца).

Отметим, после официального воссоединения золотого состава Антон Савлепов, Константин Боровский и Никита Горюк презентовали также украиноязычную песню "Ты неймовірна". Она вызвала резонанс в обществе, многие до сих пор обсуждают решение артистов преобразить часть лучших хитов.

В новой работе группа предлагает погрузиться в альтернативную вселенную Quest Pistols и почувствовать энергию.

В комментариях под видео украинцы поделились разным мнением. Многие подметили, что в клипе-мультфильме очень много продуманного, ведь музыканты повторили версию безумно популярного клипа "Я Твой Наркотик", который впервые поклонники увидели 13 лет назад.

«Услышала впервые оригинал в лагере Полочанка на дискотеке в 2011 году; Версия на украинском 💣; Очень круто что группа решила перевести старые песни, музыка хорошая, и чтобы не петь на русском больше 💪очень правильно, и это вот пример для Монатика и Дорофеевой;

Ой ну какой же кайф; Это поджог, даже круче, чем 13 лет назад!; невероятно круто! Песня имеет такой вспыльчивый ритм, что трудно оторваться; Продолжайте работу, это непревзойденно!».

Напомним, ведущий "Холостяка" Решетник похвастался, что о нем сняли фильм.

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