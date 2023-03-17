Цього разу на своїй сторінці в Instagram Євген Клопотенко розповів, як приготувати шоколадно-банановий кекс на український лад.

"Копчена груша — може українізувати своїм смаком будь-яку страву. Якщо не вірите, то просто візьміть і приготуйте звичайний шоколадно-банановий кекс. Такий, що продається у більшості кав’ярень. Але додайте до нього копчену грушу. Коли ви відкусите перший шматок, то відчуєте цей насичений, гіпнотичний, унікальний смак. І закохаєтеся, траст мі", — радить зірка "Мастер Шеф".

Беремо 100 г вершкового масла, 100 г цукру, 100 г сметани, 3 яйця, 2 банани та збиваємо за допомогою блендера до однорідної маси. Додаємо 240 г борошна, 7 г розпушувача та добре все перемішуємо. Додайте до тіста 1 плитку шоколаду, просто розламавши її на невеликі шматочки, та 1 подрібнену на тертці копчену грушу.

Форму для випікання змастіть вершковим маслом та присипте борошном, вилийте в неї тісто та випікайте кекс 40-45 хвилин при температурі 180 градусів. Дочекайтеся, поки кекс трішки охолоне, і можна насолоддуватися.

Євген Клопотенко також додав, що копчена груша — це не якась рідкість, її можна придбати у відділах, в яких продають сухофрукти та горішки, або на ринку.

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