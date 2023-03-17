В этот раз на своей странице в Instagram Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить шоколадно-банановый кекс на украинский лад.
"Копченая груша — может украинизировать своим вкусом любое блюдо. Если не верите, то просто возьмите и приготовьте обычный шоколадно-банановый кекс. Такой, который продают в большинстве кафе. Но добавьте к нему копченую грушу. Когда вы откусите первый кусок, то почувствуете этот насыщенный, гипнотический, уникальный вкус. И влюбитесь, траст ми", - советует звезда "Мастер Шеф".
Берем 100 г сливочного масла, 100 г сахара, 100 г сметаны, 3 яйца, 2 банана и взбиваем с помощью блендера в однородную массу. Добавляем 240 г муки, 7 г разрыхлителя и хорошо перемешиваем. Добавьте к тесту 1 плитку шоколада, просто разломав ее на небольшие кусочки, и 1 измельченную на терке копченую грушу.
Форму для выпечки смажьте сливочным маслом и присыпьте мукой, вылейте в нее тесто и выпекайте кекс 40-45 минут при температуре 180 градусов. Дождитесь, пока кекс немного остынет, и можно наслаждаться.
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Евгений Клопотенко также добавил, что копченая груша — это не какая-то редкость, ее можно приобрести в отделах, где продают сухофрукты и орешки, или на рынке.
Напомним, Евгений Клопотенко дал рецепт сочной домашней шаурмы.
Как сообщала Politeka, Клопотенко показал рецепт легкого куриного рулета с орехами и черносливом.
Также Politeka писала, что Клопотенко из "Мастер Шеф" показал рецепт оригинального сэндвича.