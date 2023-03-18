Телеведучий, суддя проекту "Майстер Шеф" та кулінар Ектор Хіменес-Браво активно займається спортом і зараз також продовжує підтримувати форму. На своїй сторінці у соцмережі Інстаграм він показав кадри з тренування та зізнався, як бореться з крипатурою, яка буває навіть у такого досвідченого спортсмена, як він.
"Любиш тренування, люби ходити з крипатурою. Як би сильно я не любив тренування та залу, ті ранки, коли немає сил навіть підвестися з ліжка, запам'ятовуються надовго… Здавалося б, шансів на порятунок немає, проте можливо все!", - зазначив Ектор . Хіменес-Браво.
Суддя проекту "Майстер Шеф" розповів, що йому боротися з крипатурою допомагають масажери, масажні накидки та масажери для ніг – це те, що потрібно любителям спорту проти крипатури. Ці пристрої допомагають йому як розім'яти м'язи перед тренуванням, так і зняти напругу після занять. Також йому допомогає сауна та контрасний душ.
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Варто зазначити, що Ектор Хіменес-Браво на власному прикладі показав, як можна змінитись через кілька років завдяки фізичним навантаженням. Ще п'ять років тому він мав зайву вагу та не підтягнуте тіло. А ось на зараз кухар демонструє міцну статуру.
Нагадаємо, що Хіменес-Браво з "МастерШеф" пояснив росіянам, що вони можуть зробити для миру.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер-Шеф" покаявся перед українськими захисниками.
Також Politeka писала, що Ектор Хіменес-Браво повеселив українців злободенним жартом.