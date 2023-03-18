Телеведущий, судья проекта "Мастер Шеф" и кулинар Эктор Хименес-Браво активно занимается спортом и сейчас также продолжает поддерживать форму. На своей странице в соцсети Инстаграм он показал кадры с тренировки и признался, как борется с крипатурой, которая бывает даже у такого опытного спортсмена, как он.

"Любишь тренировки, люби ходить из крипатурой. Как бы сильно я ни любил тренировки и зал, те утра, когда нет сил даже встать с кровати, запечатлеваются надолго… Казалось бы, шансов на спасение нет, однако возможно все!", - отметил Эктор Хименес-Браво.

Судья проекта "Мастер Шеф" рассказал, что ему бороться с крипатурой помогают массажеры, массажные накидки и массажеры для ног – это то, что нужно любителям спорта против крипатуры. Эти устройства помогают ему, как размять мышцы перед тренировкой, так и снять напряжение после занятий. Также ему помогает, контрасный души и сауна.

Стоит отметить, что Эктор Хименес-Браво на собственном примере показал, как можно измениться через несколько лет благодаря физическим нагрузками. Еще пять лет назад он имел лишний вес и не подтянутое тело. А вот сейчас повар демонстрирует крепкое телосложение.

Напомним, что Хименес-Браво из "МастерШеф" объяснил россиянам, что они могут сделать для мира.

Как сообщала Politeka, Хименес-Браво из "Мастер-Шеф" покаялся перед украинскими защитниками.

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