За словами Мішиної, вона зараз має найкращу форму за 33 роки життя. Вона могла б дуже натхненно описати свою жіночу радість, але це лише невелика, хоча гарна верхівка айсберга, яка доступна зараз вашому погляду.

«Ну що, чи готові сьогодні побачити мою трансформацію? Вам буде навіть складно повірити, що Мішина могла так виглядати, але все ж таки! Зрештою настав той день, коли я можу показати вас свої результати» - пише Мішина.

Ксенія зауважила, тепер варто почати з того, що це є одним із ключових, трансформаційних, глибоких періодів у житті людини. У ці періоди відбувається повна перебудова особистості, переосмислення життя і встановлення нових життєвих пріоритетів.

Відповідаючи на тему, як привести себе до самодисципліни, Ксенія написала: Почати це робити. Кожен день. Справа в тому, що мотивація народжуватиметься лише від перших результатів. Формування позитивного досвіду допоможе вам почуватися впевнено та рухатися далі».

Також Мішина розповіла, чи треба їй зараз допомогу тренера:

«Вивчила всі тренажери та займаюся самостійно».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.