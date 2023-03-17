По словам Мишиной, у нее сейчас самая лучшая форма за 33 года жизни. Она могла бы очень вдохновенно описать свою женскую радость, но это всего лишь небольшая, хотя хорошая верхушка айсберга, которая доступна сейчас вашему взору.

«Ну что, готовы сегодня увидеть мою трансформацию? Вам будет даже сложно поверить, что Мишина могла так выглядеть, но все же! Наконец настал тот день, когда я могу показать вас свои результаты» - пишет Мишина.

Ксения подметила, теперь стоит начать с того, что это является одним из ключевых, трансформационных, глубоких периодов в жизни человека. В эти периоды происходит полная перестройка личности, переосмысление образа жизни и установление новых жизненных приоритетов.

Отвечая на тему, как привести себя к самодисциплине, Ксения написала: «Начать это делать. Каждый день. Дело в том, что мотивация будет рождаться только от первых результатов. Формирование позитивного опыта поможет вам ощущать себя уверенно и двигаться дальше».

Также Мишина рассказала, надо ли ей сейчас помощь тренера:

«Выучила все тренажеры и занимаюсь самостоятельно».

Напомним, что "Холостячка" Мишина призналась, какой непростой путь прошла ради развития.

Как сообщала Politeka, "Холостячка" Мишина похвасталась, какими делами занимается у массажиста дома.

Также Politeka писала, что "Холостячка" Мишина призвала украинцев беречь себя и не паниковать, видео.