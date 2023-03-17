Популярна українська хореограф та багаторазова учасниця шоу "Танці зі зірками" Ілона Гвоздьова, яка має власну школу танців і разом із чоловіком виховує двох дітей, часто радує шанувальників яскравими публікаціям на своїй сторінці в Instagram. Так, цього разу артистка поділилася афішею та розповіла подробиці ювілейного бранчу свого проекту Ukrainian Women Unity, який зараз готує.

Як виявилось, наприкінці березня Ілона організує ювілейний бранч, на який запросила багато цікавих гостей. Так, на афіші можна побачити, що гостями цього заходу стануть актриси Ольга Сумська та Ганна Саліванчук, а також хореографи Євген Кіт, Віталій Загоруйко та Наталія Слісаренко. Ведучим вечора стане телеведучий В'ячеслав Соломка, а речниками будуть сама Ілона, а також інші успішні люди.

У підписі до публікації Гвоздьова розповіла про захід та про кожного зі спікерів: "Запрошуємо 30-го березня (четвер) о 12:00 у Ресторан BOHO YOSAI долучитися до ювілейної благодійної мотиваційної зустрічі UKRAINIAN WOMEN UNITY (UWU). Тема: Мій шлях! Моя весна!".

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