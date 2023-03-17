Популярная украинская хореограф и многоразовая участница шоу "Танці з зірками" Илона Гвоздева, которая имеет собственную школу танцев и вместе с мужем воспитывает двоих детей, часто радует поклонников яркими публикациям на своей странице в Instagram. Так, в этот раз артистка поделилась афишей и рассказала подробности юбилейного бранча своего проекта Ukrainian Women Unity, который сейчас готовит.

Как оказалось, в конце марта Илона организует юбилейный бранч, на который пригласила много интересный гостей. Так, на афише можно увидеть, что гостями этого мероприятия стану актрисы Ольга Сумская и Анна Саливанчук, а также хореографы Евгений Кот, Виталий Загоруйко и Наталья Слисаренко. Ведущим вечора станет телеведущий Вячеслав Соломка, а спикерами будут сама Илона, а также другие успешные люди.

В подписи к публикации Гвоздева рассказала о мероприятии и о каждом из спикеров: "Приглашаем 30 марта (четверг) в 12:00 в ресторан BOHO YOSAI присоединиться к юбилейной благотворительной мотивационной встрече UKRAINIAN WOMEN UNITY (UWU). Тема: Мой путь! Моя весна!".

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