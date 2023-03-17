Як пише Politeka.net , Сніжана Бабкіна - відома українська актриса, яка вийшла заміж Сергія Бабкіна. У пари є двоє спільних дітей, а також Сергій усиновив сина Сніжани Артура. Не забуває Бабкіна і про Інстаграм, де ділиться із фанатами не лише творчістю, а й особистими кадрами. А цього разу Сніжана показала ефектний образ, де була в кофтині, яку розстебнула, вражаючи гарячим чином.

"Так важливо, хоч іноді уважно подивитися на своє життя. На події, які з тобою відбуваються. На людей, які тебе оточують та їхні вчинки стосовно тебе. На кожен свій день… Все це для тебе! віриш сьогодні, часто ми можемо помітити, що неприємні події в нашому житті повторюються, забираючи до останньої краплі наші сили та енергію.

Піти в страждання, поєднуючись зі своєю внутрішньою жертвою. І при цьому нічого не змінити, а навпаки – посилити. Неприємні події далі притягуватимуться, бо Душа вимагає очищення!", - написала Бабкіна.

Фанати поставили понад тисячу лайків та написали коментарі:

"Сніжана яка ви гарна";

"У міру готовності. Пам'ятаю, Сніжана";

"Щоправда, так і є".

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