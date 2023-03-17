Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж Сергея Бабкина. У пары есть двое общих детей, а также Сергей усыновил сына Снежаны Артура. Не забывает Бабкина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Снежана показала эффектный образ, где была в кофточке, которую расстегнула, впечатляя горячим образом.

"Так важно, хоть иногда внимательно посмотреть на свою жизнь. На события, которые с тобой происходят. На людей, которые тебя окружают и их поступки по отношению к тебе. На каждый свой день… Все это для тебя! И показывает, во что ты веришь сегодня. Часто мы можем заметить, что неприятные события в нашей жизни повторяются, забирая до последней капли наши силы и энергию. И у нас всегда есть выбор:

Уйти в страдание, сочетаясь со своей внутренней жертвой. И при этом ничего не изменить, а наоборот – усилить. Неприятные события будут дальше притягиваться, потому что Душа требует очищения!", - написала Бабкина.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Снежана которая вы хороша";

"По мере готовности. Помню, Снежана";

"Правда, так и есть".

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