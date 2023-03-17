Как пишет Politeka.net, Снежана Бабкина - известная украинская актриса, которая вышла замуж Сергея Бабкина. У пары есть двое общих детей, а также Сергей усыновил сына Снежаны Артура. Не забывает Бабкина и об Инстаграм, где делится с фанатами не только творчеством, но и личными кадрами. А в этот раз Снежана показала эффектный образ, где была в кофточке, которую расстегнула, впечатляя горячим образом.
"Так важно, хоть иногда внимательно посмотреть на свою жизнь. На события, которые с тобой происходят. На людей, которые тебя окружают и их поступки по отношению к тебе. На каждый свой день… Все это для тебя! И показывает, во что ты веришь сегодня. Часто мы можем заметить, что неприятные события в нашей жизни повторяются, забирая до последней капли наши силы и энергию. И у нас всегда есть выбор:
Уйти в страдание, сочетаясь со своей внутренней жертвой. И при этом ничего не изменить, а наоборот – усилить. Неприятные события будут дальше притягиваться, потому что Душа требует очищения!", - написала Бабкина.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
Рф открыла "ящик Пандоры" после сбития американского дрона над Черным морем: к чему может привести инцидент
Простым украинцам такие пенсии даже не снятся: какие выплаты получают нардепы
Должны предупредить: к украинцам придут с проверками из-за денег, что нужно знать
"Надо быть готовыми": появилось предупреждение, куда оккупанты будут бить после ТЭЦ
Их просто снесут: названы три города, за которые оккупанты возьмутся после Бахмута
"Снежана которая вы хороша";
"По мере готовности. Помню, Снежана";
"Правда, так и есть".
Напомним, Бабкин рассказал о важной миссии, которую получил от военных
А еще Politeka сообщала, что Сергей Бабкин показал подросшую дочь, неожиданные кадры
Также Politeka писала, что жена Бабкина показала старшего сына от прошлого брака