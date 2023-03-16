Популярный украинский музыкант родом из Харькова Сергей Бабкин, который с начала войны с женой и тремя несовершеннолетними детьми выехал за границу и давал благотворительные концерты в поддержку Украины, на своей странице в Instagram поделился радостной новостью. Как оказалось, артист готовит релиз новой песни, а также рассказал о "задании", которое получил от военных из Харькова.

Как видно, на фотографии Сергей позирует вместе с женой Снежаной и военным, они весело улыбаются и держат в руках развернутый украинский флаг с надписью: "Харьков город герой". В своем посте музыкант рассказал, что к нему обратились военные с просьбой написать для них песню. Артист с гордостью и всей ответственностью на это согласился.

"В феврале, на концерте в Харькове, командир @hryshchenko_r предложил мне стать амбассадором 127-й отдельной бригады Сил ТрО ВСУ. "Я согласен! Что от меня нужно?", – спросил я. "Мы очень хотели бы свою песню от Бабкина", - услышал я в ответ. Конечно, это и честь, и ответственность. С тех пор мнения об этой песне меня не покидают. Ребята, @okrema_brigada_tro_kharkiv, я уже работаю, скоро услышите результат! А пока рад сообщить, что 24 марта выходит другая песня, мой новый сингл, на который меня вдохновило героическое сопротивление нашего государства. "Непробивна" - 24.03.2023", - написал Бабкин в подписи к фотографии.

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