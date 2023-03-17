Мішина заявила, що сам процес їй набагато важливіший, ніж просто мати гарну фігуру. Вона описала цей період свого життя як один із найбільш значущих, глибоких та ключових, у якому відбулася тотальна особистісна перебудова.

Цей шлях почався для неї чотири місяці тому, коли первісний інтерес до гарної фігури призвів до знайомства з дивовижними людьми, які допомогли їй змінити свої ідеали та пріоритети. Мішина каже, що тепер вона ніколи не буде колишньою:

"Ви не для всіх і для кожного. Ви обов'язкові у побудові майбутнього та незамінні у зміні сьогодення.

Адже що може бути прекраснішим за самозбагачення, особисті перемоги і досягнення?

Я нескінченно говоритиму, що немає нічого неможливого.

Є лише питання: чи готові Ви до цього?” – заявила Мішина.

У мережі були дуже розчаровані:

«Різниця лише в тому, що в першому знімку навмисне просто так сфоткали; У минулих сторіс то подавалося все так, що попередня форма була "огидна настільки, що не могла дивитися на себе в дзеркало"; Є одну траву та грейфрут? Дякую, ні;

Вибачте, але фото після відштовхує 🙄; це той випадок, коли було краще ніж стало. Суповий набір аля "шкіра та кістки" це ідеальна форма?; У Даші Квіткової теж такі пости про схуднення та її результат. Тепер влаштовує марафон зі своєю командою, швидше за все, не безкоштовний».

Нагадаємо, що "Холостячка" Мішина зізналася, який непростий шлях пройшла заради розвитку.

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина похвалилася, якими справами займається у масажиста вдома.

Також Politeka писала, що "Холостячка" Мішина закликала українців берегти себе та не панікувати, відео.